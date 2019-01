TechnipFMC : contrat de long terme avec Saudi Aramco

08/01/2019 | 11:45

TechnipFMC et Malaysia Marine & Heavy Engineering (MMHE) ont annoncé hier la conclusion d'un contrat offshore de long terme avec Saudi Aramco, la 'supermajor' pétrolière d'Etat saoudienne. Aucun montant n'a été précisé.



D'une durée de six ans, l'accord porte sur l'ingénierie et équipements nécessaires aux projets offshore de Saudi Aramco.



'Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec Saudi Aramco', a déclaré le patron de la branche Onshore / Offshore du groupe parapétrolier, Nello Uccelletti.









