TechnipFMC : contrat 'significatif' auprès de Neste

20/12/2018 | 10:07

TechnipFMC a remporté un contrat qualifié de 'significatif', ce qui désigne des affaires allant de 75 à 250 millions de dollars, auprès de la compagnie énergétique finlandaise Neste.



Il s'agit d'un contrat portant sur des prestations 'd'ingénierie, d'appui à la fourniture des équipements, et de services de gestion de la construction pour l'expansion de (la) raffinerie de produits renouvelables (de Neste) à Singapour', dont la capacité de production sera ainsi accrue de 1,3 million de tonnes par an.



TechnipFMC fournira notamment sa propre 'technologie de réformage à la vapeur'.







