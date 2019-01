TechnipFMC : départ de Thierry Pilenko début mai

10/01/2019 | 08:06

TechnipFMC annonce que le président exécutif de son conseil d'administration Thierry Pilenko a décidé de quitter le conseil le 1er mai prochain, après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires du groupe de services parapétroliers.



Cette décision intervient après l'achèvement de l'intégration et le lancement réussi des deux projets majeurs Prelude FLNG and Yamal LNG. PDG de Technip depuis 2007, Thierry Pilenko a pris la présidence exécutive du conseil de TechnipFMC en janvier 2017.



Le groupe ajoute que Doug Pferdehirt, le directeur général (CEO) de TechnipFMC, prendra la présidence du conseil le 1er mai, et que Pascal Colombani, actuellement administrateur, deviendra administrateur indépendant principal le même jour.



