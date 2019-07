TechnipFMC : deuxième contrat 'majeur' de l'année 2019

24/07/2019 | 15:32

La tendance s'améliore pour l'action TechnipFMC, qui prend plus de 2% ce midi, après l'annonce d'un gros contrat et à la veille de la présentation des semestriels. A 23 euros pour celui coté à Paris, le titre reste une dizaine d'euros au-dessous du cours auquel il a commencé sa vie, début 2017. Mais les choses pourraient changer grâce aux prises de commandes.



L'actualité de la semaine est déjà chargée pour le groupe de services et d'équipements parapétroliers franco-américain, et ce n'est pas finie. Le 22 juillet, il faisait part d'un contrat 'significatif' portant sur des équipements sous-marins destinés à un gisement exploité en mer du Nord par Neptune Energy.



Le lendemain, TechnipFMC annonçait un 'contrat majeur' avec le groupe gazier russe Novatek pour des champs en Sibérie. Dans le jargon maison, cette expression désigne un contrat à plus d'un milliard de dollars. C'est peu dire : dans le cas présent, 'la valeur consolidée du contrat de TechnipFMC pour Arctic LNG 2 est de 7,6 milliards de dollars', indique la société, puisqu'elle comprend trois trains de liquéfaction. Ce qui représente tout de même... environ 60% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2018 !



Des contrats 'significatifs' (de 75 à 249 millions de dollars), 'substantiels' (de 250 à 499 millions), 'importants' (de 500 millions à 1 milliard de dollars), TechnipFMC en a annoncé bon nombre depuis le début de l'année.



En revanche, les contrats 'majeurs' restaient discrets ces derniers temps. Si nous comptons bien sur le site de l'entreprise, deux contrats de ce type ont été annoncé en 2017, puis un seul en 2018. Or en 2019, on en compte déjà deux, le premier ne remontant qu'au 18 juin, avec l'annonce d'une affaire (non chiffrée) avec Anadarko au Mozambique.



Le carnet de commandes de TechnipFMC semble donc voué à se garnir à bonne allure, ce qui pourrait concrétiser la fin d'une longue période de 'vaches maigres' pour le secteur parapétrolier. Et en dégager enfin la visibilité.



A suivre sur l'agenda du groupe : les comptes semestriels, prévus demain 25 juillet.



EG





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.