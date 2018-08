TechnipFMC : en hausse avec un relèvement de broker

16/08/2018 | 14:28

TechnipFMC avance de 1,5%, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe franco-américain de services parapétroliers, avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 33 euros.



Le broker justifie ce relèvement par des prévisions de revenus en hausse vers 2020, soutenues notamment par de gains de contrats récents. Il estime que TechnipFMC a accru sa part de marché globale dans les contrats offshore et subsea ces trois dernières années.



Jefferies met aussi en avant une fusion et une approche EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) intégrée jugées 'payantes', ainsi qu'une réalisation opérationnelle 'de classe mondiale' du projet de GNL Yamal.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.