TechnipFMC : nomme Olivier Piou et John Yearwood à son Conseil d'Administration

TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) annonce ce jour la nomination au sein de son Conseil d’administration de Olivier Piou, précédemment Directeur Général de Gemalto N.V, et de John Yearwood, ancien Directeur Général de Smith International, Inc., prenant effet à compter du 1er juin 2019.

Doug Pferdehirt, Président et Directeur Général de TechnipFMC, déclaré "je suis heureux d'accueillir John et Olivier au Conseil d'Administration en tant que premiers nouveaux membres depuis notre fusion. Tous deux apportent à notre entreprise leur leadership et une vision globale acquise en tant que Directeurs Généraux d'entreprises publiques internationales. L’expertise d'Olivier en termes de développement digital sera précieuse dans la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de transformation digitale. Les solides connaissances de John en matière d'industrie manufacturière et de services parapétroliers viendront renforcer la différentiation continue et la croissance de nos activités. Forts d’expériences diverses, John et Olivier sont fortement complémentaires à notre Conseil d'Administration, et contribueront à renforcer davantage l'ensemble de nos talents et compétences".

M. Piou siègera au Comité Stratégie et M. Yearwood au Comité Rémunération. Chacun d'eux sera présent également au Comité Nomination et Gouvernance Corporate.

A propos d'Olivier Piou

M. Piou, âgé de 60 ans, a été Directeur Général et membre du Conseil d'Administration de Gemalto N.V., une société internationale de sécurité numérique, de 2006 à 2016. Gemalto est née du rapprochement de Axalto N.V. et de Gemplus International. M. Piou a été Directeur Général et membre du Conseil d'Administration d'Axalto N.V. depuis son introduction en bourse en 2004 et jusqu'à son rapprochement avec Gemplus en 2006. M. Piou a débuté sa carrière au sein de Schlumberger Limited où il a occupé des postes d'importance croissante au cours des 23 dernières années, couvrant les technologies, le marketing, les opérations dans les activités Oil & Gas and Technology. M. Piou siège actuellement aux Conseils d'Administrations de Nokia Oyj et de Valeo S.A. Il a précédemment été membre des Conseils d'Administrations de Alcatel-Lucent (2008 à 2016), Axalto N.V. (2004 à 2006), et Gemalto N.V. (2006 à 2016). M. Piou est diplômé d'un Master en ingénierie de l'Ecole Centrale de Lyon, France.

A propos de John Yearwood

John Yearwood, 59 ans, a été Directeur Général, Président, et Chief Operating Officer de Smith International, Inc. de 2009 à 2010, quand Smith International a fusionné avec Schlumberger Limited. Smith International, Inc. était un fournisseur de services et de produits manufacturés aux entreprises d'exploration et de production de pétrole et ga,. Il a occupé les fonctions d'Executive Vice President et de President of Completion and Production de septembre à décembre 2008. Avant de rejoindre Smith International, M. Yearwood a passé plus de 26 ans au sein de Schlumberger, où il a occupé une succession de postes à responsabilité, incluant President, North and South America Oilfield Services; Vice President, Finance, WesternGeco, et Oilfield Services Controller. M. Yearwood occupe actuellement les fonctions de Lead Director de Nabors Industries Ltd. Il a précédemment siégé au Conseil d'Administration de Sabine Oil & Gas Corp. M. Yearwood est diplômé d'une licence de sciences, géologie et environnement de Oxford Polytechnic, postérieurement renommée Oxford Brookes University, Royaume-Uni.

