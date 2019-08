TechnipFMC : plan de scission en deux sociétés

27/08/2019 | 08:45

TechnipFMC a annoncé que son conseil d'administration a approuvé un plan de scission du groupe en deux entreprises cotées séparément, qui pourront 'se concentrer sur leurs stratégies respectives et fournir une flexibilité améliorée et des opportunités de croissance'.



Il s'agira d'une part 'd'un fournisseur de services et de technologies pleinement intégrées, continuant de soutenir le développement de l'énergie' et d'autre part 'd'un acteur leader de l'ingénierie et de la construction, prêt à capitaliser sur la transition énergétique globale'.



La transaction devrait être structurée en une scission du segment onshore/offshore dont le siège social se situera à Paris. La séparation devrait être finalisée au premier semestre 2020, sous réserve des conditions usuelles et autorisations réglementaires.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.