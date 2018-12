TechnipFMC : présentation des objectifs 2019

13/12/2018 | 07:31

TechnipFMC a publié ses prévisions financières de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) pour ses trois grandes divisions pour l'exercice 2019.



Le groupe prévoit ainsi un CA de 5,4 à 5,7 milliards de dollars et une marge d'au moins 11% en Subsea, un CA de 5,7 à six milliards et une marge d'au moins 12% en Onshore/Offshore, et un CA de 1,7 à 1,8 milliard et une marge d'au moins 17% en Surface Technologies.



TechnipFMC anticipe aussi un flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positif, ainsi que des coûts de restructuration et liés à l'intégration de la fusion d'environ 50 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.