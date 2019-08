TechnipFMC : projet de scission acclamé en Bourse

27/08/2019 | 14:17

TechnipFMC s'adjuge 5,9% et figure loin en tête du CAC40, au lendemain de l'annonce de son plan de séparation en deux sociétés cotées séparément, via une scission du segment onshore/offshore au premier semestre 2020.



'Nous pensons l'entreprise actuellement sous-valorisée de façon substantielle par le marché, et que cette transaction pourrait aider à mettre en lumière et libérer de la valeur pour le groupe', juge Berenberg qui réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 26 euros.



Si Oddo reste à 'alléger' avec une cible de 22,9 euros, compte tenu d'un risque-rendement 'peu attractif', Jefferies confirme son conseil d'achat et sa cible de 28 euros, jugeant la scission 'relativement simple' et que les synergies entre les différentes activités sont faibles.



