TechnipFMC : réglement d'enquêtes américaines et brésiliennes

26/06/2019 | 07:40

TechnipFMC annonce qu'il va verser 301,3 millions de dollars aux autorités américaines et brésiliennes, afin de conclure les enquêtes anti-corruption menées au Brésil et celle se rapportant à l'intermédiaire, Unaoil, sur des agissements remontant à plus de dix ans.



La société parapétrolière française ne sera pas obligée de disposer d'un moniteur, mais fournira des rapports sur son programme de lutte contre la corruption aux autorités brésiliennes et américaines pendant respectivement deux et trois ans.



TechnipFMC rappelle coopèrer également à une enquête du Parquet National Financier (PNF) français en lien avec d'anciens projets en Guinée Équatoriale et au Ghana. Il conservera une provision d'un montant de 70 millions de dollars en lien avec cette enquête.



