TechnipFMC remporte un contrat auprès d'ExxonMobil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe parapétrolier TechnipFMC a annoncé mardi avoir remporté un contrat portant sur l'ingénierie du système sous-marin pour la phase 2 du projet Liza auprès d'une filiale d'ExxonMobil . Aucun montant n'a été communiqué.

"Après la phase d'ingénierie et sous réserve des approbations gouvernementales requises, de la validation du projet et de l'autorisation de procéder à la phase suivante, TechnipFMC assurera la fabrication et la livraison des équipements sous-marins", explique TechnipFMC.

Le développement de la phase 2 du projet Liza est situé à environ 193 kilomètres au large du Guyana.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

