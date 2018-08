PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des infrastructures pour le secteur des hydrocarbures TechnipFMC a annoncé mardi avoir remporté un "grand contrat" auprès du groupe vietnamien Long Son Petrochemicals. Si le montant exact n'a pas été communiqué, TechnipFMC a rappelé qu'un "grand contrat" correspondait à une part pour le groupe située entre 500 millions et un milliard de dollars.

Ce contrat porte sur la licence technologique, l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, la mise en service et le démarrage des activités de "la plus importante unité de production d'oléfines" du Vietnam, a expliqué TechnipFMC. Les oléfines sont une famille de molécules contenant notamment le propylène et l'éthylène et servant de matière première pour la production de matières plastiques.

Cette usine sera située à Long Son Island, dans le sud du Vietnam et pourra produire jusqu'à 1,6 million de tonnes d'oléfines par an "en fonction de la répartition des charges d'alimentation", a précisé la société. Les oléfines produites "contribueront à répondre à la demande croissante des produits pétrochimiques du Vietnam", a-t-elle ajouté.

Le groupe franco-américain a remporté ce projet en s'associant avec le sud-coréen SK Engineering & Construction au sein d'un consortium dont il est le leader.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire