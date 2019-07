TechnipFMC : remporte un gros contrat en Sibérie

24/07/2019 | 09:13

TechnipFMC a annoncé hier avoir remporté un 'contrat majeur' en Sibérie, ce qui au sein du groupe désigne les affaires de plus d'un milliard de dollars. Et pour cause : le montant de celle-ci atteint 7,6 milliards de dollars, soit environ 6,8 milliards d'euros.



Il s'agit d'un contrat avec le groupe gazier russe Novatek et ses partenaires pour le projet sibérien Artic LNG 2, dans la péninsule de Gydan. 'Le projet comprendra trois trains de gaz naturel liquéfié (GNL), d'une capacité de 6,6 millions de tonnes par an chacun et qui seront installés sur trois plateformes gravitaires en béton', indique le groupe.



'La valeur consolidée du contrat de TechnipFMC pour Arctic LNG 2 est de 7,6 milliards de dollars', indique la société.





