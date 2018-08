TechnipFMC : signe un contrat 'important' au Vietnam

28/08/2018 | 09:25

TechnipFMC a remporté un contrat 'important' par lequel il va construire la plus importante usine d'oléfines (ce qui comprend l'éthylène, le propylène, etc.) du Vietnam pour le compte du groupe Long Son Petrochemicals, afin de répondre à la demande locale.



'Conçue comme un vapocraqueur flexible, l'unité de production d'oléfines peut fonctionner aussi bien à partir de naphta que de GPL pour produire jusqu'à 1,6 million de tonnes d'oléfines par an', détaille le groupe parapétrolier.



Le montant de l'affaire n'a pas été précisé mais se situe dans la fourchette allant de 500 millions à un milliard de dollars (part du groupe). Elle sera exécutée par un consortium emmené par TechnipFMC comprenant le sud-coréen SK Engineering & Construction.









