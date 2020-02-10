Technipfmc annonce des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 milliards de dollars au T4

10 février (Reuters) - TechnipFMC PLC:
* TECHNIPFMC - LES CHARGES DE DEPRECIATIONS SONT EN GRANDE
PARTIE
IMPUTABLES A L'EVOLUTION DE SA CAPITALISATION BOURSIERE
* TECHNIPFMC PREVOIT UN CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ PROCHE
DE LA
MÉDIANE DES PRÉVISIONS À 13,5 MILLIARDS DE DOLLARS POUR 2019
* TECHNIPFMC PREVOITUNE MARGE D'EBITDA AJUSTÉE POUR TOUS LES
SEGMENTS ÉGALE OU SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS D'AU MOINS 11,5% POUR
LE SUBSEA, 16,5% POUR LONSHORE/OFFSHORE ET 10% POUR LE SEGMENT
SURFACE TECHNOLOGIES
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(Reporting By Nicolas Delame)