Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Nyse  >  TechnipFMC    FTI   GB00BDSFG982

TECHNIPFMC

(FTI)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Technipfmc annonce des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 milliards de dollars au T4

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
10/02/2020 | 22:21

10 février (Reuters) - TechnipFMC PLC:

* TECHNIPFMC - LES CHARGES DE DEPRECIATIONS SONT EN GRANDE PARTIE IMPUTABLES A L'EVOLUTION DE SA CAPITALISATION BOURSIERE

* TECHNIPFMC PREVOIT UN CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ PROCHE DE LA MÉDIANE DES PRÉVISIONS À 13,5 MILLIARDS DE DOLLARS POUR 2019

* TECHNIPFMC PREVOITUNE MARGE D'EBITDA AJUSTÉE POUR TOUS LES SEGMENTS ÉGALE OU SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS D'AU MOINS 11,5% POUR LE SUBSEA, 16,5% POUR LONSHORE/OFFSHORE ET 10% POUR LE SEGMENT SURFACE TECHNOLOGIES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Nicolas Delame)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur TECHNIPFMC
22:59TECHNIPFMC : passera une charge de 2,4 mds de dollars au 4e trimestre
DJ
22:21Technipfmc annonce des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 milliar..
RE
22:21Technipfmc confirme ses prévisions 2019 par segment et annonce des charges de..
RE
22:20Technipfmc prevoitune marge d'ebitda ajustée pour tous les segments égale ou ..
RE
22:20Technipfmc prevoit un chiffre d’affaires consolidé proche de la médiane des p..
RE
22:19Technipfmc - les charges de depreciations sont en grande partie imputables a ..
RE
22:18Technipfmc confirme ses prévisions 2019 par segment et annonce des charges de..
RE
22:16TECHNIPFMC : confirme ses prévisions 2019 par segment et annonce des charges de ..
BU
18:21L'Europe finit en baisse, le coronavirus plombe toujours les actifs à risque
RE
18:14Point marchés-L'Europe finit en baisse, le coronavirus plombe toujours les ac..
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur TECHNIPFMC
Plus de recommandations
Données financières (USD)
CA 2019 13 540 M
EBIT 2019 1 144 M
Résultat net 2019 405 M
Trésorerie 2019 536 M
Rendement 2019 3,04%
PER 2019 18,0x
PER 2020 12,4x
VE / CA2019 0,52x
VE / CA2020 0,46x
Capitalisation 7 520 M
Graphique TECHNIPFMC
Durée : Période :
TechnipFMC : Graphique analyse technique TechnipFMC | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TECHNIPFMC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 32
Objectif de cours Moyen 27,63  $
Dernier Cours de Cloture 16,82  $
Ecart / Objectif Haut 156%
Ecart / Objectif Moyen 64,3%
Ecart / Objectif Bas -10,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Douglas J. Pferdehirt Chairman & Chief Executive Officer
Maryann T. Mannen Chief Financial Officer & Executive VP
Justin Rounce Chief Technology Officer & Executive VP
Arnaud Caudoux Independent Director
Pascal Colombani Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TECHNIPFMC-21.55%7 359
SCHLUMBERGER NV-14.38%47 129
HALLIBURTON COMPANY-10.91%19 268
BAKER HUGHES-12.41%14 525
NATIONAL OILWELL VARCO, INC.-3.47%8 110
DIALOG GROUP BERHAD--.--%4 494
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SERVICE PREMIUM
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et vwd Group