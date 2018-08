TechnipFMC : Jefferies relève sa recommandation

16/08/2018 | 15:00

Jefferies relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur Jefferies, avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 33 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions de revenus pour le groupe franco-américain de services parapétroliers.



Soulignant notamment par de gains de contrats récents, le broker remonte ainsi ses estimations de chiffre d'affaires de 10% pour 2019 et de 9% pour 2020, ce qui implique des croissances estimées de respectivement 6% et 8%.



Jefferies met aussi en avant une fusion et une approche EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) intégrée jugées 'payantes', ainsi qu'une réalisation opérationnelle 'de classe mondiale' du projet de GNL Yamal.



