TechnipFMC : Jefferies toujours à l'achat sur la valeur

25/10/2018 | 09:59

Jefferies a confirmé hier soir son conseil d'achat sur l'action du groupe parapétrolier TechnipFMC, en saluant notamment les perspectives du segment Subsea. L'objectif de cours reste fixé à 33 euros, augurant ainsi d'une hausse potentielle de plus de 35%.



Certes, reconnaît une note de recherche, le groupe a manqué les attentes en termes de résultat net trimestriel, tout en dépassant celles d'EBITDA, et le CA a reculé. Mais tout cela est selon le bureau d'études attribuable à Yamal LNG, contrat qui s'approche de son terme.



Jefferies relève aussi (et 'enfin') l'amélioration du cash flow libre après quatre trimestres consécutifs de dégradation. Ainsi qu'une nouvelle augmentation du carnet de commandes, tiré par un segment Subsea 'impressionnant', pour le troisième trimestre de suite.



Bref, 'de notre point de vue, le retour de la croissance paraît certain en 2019', pronostique Jefferies, sachant que le groupe formulera des prévisions pour l'année prochaine le 12 décembre (à la clôture de Wall Street).





