TechnipFMC plc : Surveiller l’accélération baissière 14/05/2020 | 10:28 vente conditionnée En cours

Cours d'entrée : 6.5$ | Objectif : 5$ | Stop : 6.85$ | Seuil d'invalidation : 7.6$ | Potentiel : 23.08% Toujours ancrée dans une tendance de fond baissière, la valeur TechnipFMC plc ne devrait pas connaitre de reprise dans les séances à venir.

On pourra se positionner à la vente en cas de rupture des 6.5 $ pour viser les 5 $. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 6.3 USD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.22 pour l'année 2020.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Données financières (USD) CA 2020 12 656 M EBIT 2020 526 M Résultat net 2020 -2 702 M Trésorerie 2020 386 M Rendement 2020 1,59% PER 2020 -0,97x PER 2021 9,69x VE / CA2020 0,21x VE / CA2021 0,21x Capitalisation 3 084 M Prochain événement sur TECHNIPFMC PLC 22/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 31 Objectif de cours Moyen 12,43 $ Dernier Cours de Cloture 6,88 $ Ecart / Objectif Haut 365% Ecart / Objectif Moyen 80,7% Ecart / Objectif Bas -34,6% Dirigeants Nom Titre Douglas J. Pferdehirt Chairman & Chief Executive Officer Maryann T. Mannen Chief Financial Officer & Executive VP Justin Rounce Chief Technology Officer & Executive VP Arnaud Caudoux Independent Director Pascal Colombani Lead Independent Director