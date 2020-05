TechnipFMC : Jefferies dégrade son opinion

14/05/2020 | 15:18

Jefferies dégrade son opinion sur TechnipFMC à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de six à cinq euros, dans le sillage d'une réduction significative de ses estimations après les résultats de premier trimestre.



'TechnipFMC voit un faible risque de rupture de covenant, la survaleur de Subsea & Surface Tech (RemainCo) étant pleinement annulée et le carnet de commandes élevé de Technip Energies (SpinCo) soutenant la survaleur restante de cette activité', note le broker.



'Toutefois, si les plans de séparation sont mis en oeuvre, Remainco requiert soit une recapitalisation, soit un refinancement de dette', prévient en outre le broker, qui cite aussi des pressions opérationnelles d'origine macroéconomique.



