La valeur du jour à Paris TECHNIPFMC : les affaires reprennent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC bondit de plus de 5% à 6,87 euros après le gain d'un contrat de plus d'un milliard d'euros auprès de l'Assiut National Oil Processing Company (ANOPC). La société de services pétroliers franco-américaine fournira des équipements et construira également le nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte. Il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle pour le groupe qui pâtit, comme le reste du secteur, de la chute des cours du pétrole et du gaz.Ce projet, le plus grand projet de raffinage du pétrole mis en oeuvre en Haute-Egypte, avait été annoncé en octobre 2018. Mi-février de cette année, le Caire avait signé un contrat de 2,5 milliards de dollars avec un consortium composé de TechnipFMC et des égyptiens Enppi et Petrojet.Avec ce nouveau complexe, l’Égypte entend optimiser ses ressources d'hydrocarbures en utilisant des technologies de pointe pour le raffinage. L'usine devrait ainsi permettre de produire environ 2,8 millions de tonnes par an de produits pétroliers légers, et notamment du gazole. Elle produira également du butane et du naphta afin de réduire la dépendance de la Haute-Egypte à l'étranger."Assiout est considéré comme l'un des principaux projets stratégiques permettant de satisfaire la demande locale croissante en produits plus propres, et nous sommes extrêmement honorés d'avoir été sélectionnés par ANOPC pour contribuer au plus grand projet de raffinage en Haute-Égypte", a déclaré Catherine MacGregor, présidente de Technip Energies.A n'en pas douter, c'est une belle victoire pour le "canal historique" du groupe composé des équipes de Technip. En août dernier, après seulement deux ans et demi de mariage, Technip et l'américain FMC avaient annoncé la scission de l'entité en deux entreprises distinctes : d'une part les activités sous-marines de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures (soit les activités de FMC et un gros tiers de celles de l'ex-Technip) et d'autre part les grands projets pétroliers et gaziers, spécialisés du groupe français.Avec ce contrat, les équipes de Technip confirment leur expertise dans la livraison de projets complexes et de longue haleine et montrent qu'elles ont de l'avenir, même sans l'américain.