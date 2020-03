Technip : va sortir du CAC40 le 23 Mars

13/03/2020 | 13:32

Euronext a publié sa revue trimestrielle sur l'indice CAC40. Il a annoncé la sortie de Technip dans le CAC40 qui sera remplacé par Worldline. Ce changement sera en vigueur le lundi 23 Mars.



' Cette entrée dans le CAC 40 n'est pas une surprise, Worldline ayant vu son flottant s'élargir (74% vs 22% début 2019) après la sortie totale d'Atos de son capital et surtout le groupe est amené à voir son nombre d'actions substantiellement augmenter (282m d'actions vs 182m actuellement) à l'issue de son offre sur Ingenico. A l'issue de la séance d'hier qui s'est traduite par un repli de -10,3%, Worldline capitalise 9,6MdsE ' indiquent les analystes d'Invest Securities.



