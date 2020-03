TechnipFMC : plan de scission impacté par le coronavirus

16/03/2020 | 07:28

TechnipFMC indique que l'impact des événements liés à l'épidémie de coronavirus 'a créé un environnement de marché qui n'est pas actuellement propice à la séparation prévue de la société en TechnipFMC et Technip Energies'.



'Les conditions de marché ont considérablement changé en raison de l'épidémie de COVID-19, de la forte baisse des prix des matières premières et de la volatilité accrue des marchés boursiers mondiaux', précise le groupe de services parapétroliers.



Confirmant toutefois que la justification stratégique de la séparation demeure inchangée, il demeure mobilisé 'en vue de cette opération et poursuit ses préparatifs afin que les deux entreprises soient prêtes à se séparer lorsque les marchés seront suffisamment rétablis'.



