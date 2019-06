La valeur du jour en Europe - TED BAKER : les perspectives inquiètent, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ted Baker chute de 26,04% à 995,50 pence dans le sillage de prévisions inférieures aux attentes du marché. Depuis le début de l'année, l'incertitude des consommateurs dans un certain nombre de marchés clés et les niveaux élevés d'activités promotionnelles ont entraîné des conditions commerciales difficiles. Ted Baker s'attend à ce que certains facteurs externes continuent d'avoir une incidence sur les échanges commerciaux. Ainsi, le groupe de prêt-à-porter table sur un bénéfice annuel imposable de 50 à 60 millions de livres contre 72,40 millions attendus selon des données IBES Refinitiv.Concernant le début de l'exercice (du 27 janvier au 8 juin 2019) Ted Baker a enregistré une augmentation de 3,8 % et de 1,9 % à taux de change constant du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'an dernier." Cette performance reflète des conditions commerciales difficiles et imprévisibles, des conditions météorologiques inhabituelles en Amérique du Nord au début de la période et l'environnement hautement promotionnel du commerce de détail sur nos marchés mondiaux ", a commenté le groupe. Celui-ci a également éprouvé quelques difficultés avec ses collections printemps/été.Le total des ventes au détail incluant l'e-commerce a diminué de 0,3 % pour la période. A taux ce change constant, la baisse est de 1,8 %. Concernant les ventes en gros, elles ont augmenté de 14,2% et de 11,4% à taux de change constant."Ted Baker demeure une marque exceptionnelle et, grâce à la force de notre modèle d'affaires flexible, y compris un nombre relativement faible de magasins détenus en propre qui présentent la marque, nous demeurons confiants dans nos perspectives de croissance à long terme", a toutefois ajouté Lindsay Page, chef de la direction de Ted Baker.