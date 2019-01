Ted Baker plc : à contre-courant du secteur à Noël

Ce matin, le management a fait savoir que le chiffre d'affaires avait progressé, de 12,2% sur les cinq semaines comprises entre le 2 décembre 2018 et le 5 janvier 2019. Dans un contexte de promotion intense et de guerre des prix entre les distributeurs, la marge brute de Ted Baker est restée conforme aux anticipations de la direction, qui ajoute qu'il n'y a eu aucun surstockage en fin de période, ce qui permettra aux résultats de l'exercice clos le 26 janvier prochain d'être en ligne avec les attentes. Les chiffres détaillés seront présentés le 21 mars 2019.



Une sanction excessive



La performance durant les fêtes de fin d'année est jugée excellente par le bureau d'études Liberum, qui souligne que la croissance est visible dans tous les canaux et à travers tous les territoires. L'analyste juge à ce titre que la bonne résistance de l'entreprise n'a pas été saluée, puisque son action a chuté de près de 40% au cours des 12 derniers mois. "Le PER à 12 mois de 11,8 fois est simplement trop faible pour une activité de cette qualité, et il n'est pas normal compte tenu d'un bénéfice par action à 12 mois attendu sur des pics des cinq dernières années, alors que le PER est tout proche de ses planchers de cinq ans", conclut le bureau d'études, qui reste acheteur avec un objectif de cours de 3 100 GBp (NB : Liberum a un contrat de recherche avec la société).