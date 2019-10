Ted Baker plc : la douche froide

La société, qui a récemment changé de dirigeants, a enregistré une perte avant impôts au premier semestre et a averti que les résultats du second semestre seraient inférieurs si les conditions actuelles persistent. "Les conditions commerciales ont été caractérisées par des niveaux d'activité promotionnelle sans précédent et soutenus dans l'ensemble du secteur", a déclaré David Bernstein, président de Ted Baker.

A la Bourse de Londres, le titre s'effondre de 36% à 591 GBp en matinée. Ted Baker, comme nombre de ses homologues, avait déjà beaucoup souffert en début d'année. Les enseignes physiques traditionnelles de l'habillement souffrent de plus en plus de la concurrence internet.

Liberum a suspendu sa recommandation après ces très mauvais résultats, en grande partie "inattendus". Le bureau d'études a réduit de 39% son anticipation de bénéfice annuel. Les distributeurs spécialisés britanniques n'ont pas fini leur traversée du désert.