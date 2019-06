Ted Baker plc : perd le quart de sa valeur après un avertissement

Des consommateurs qui doutent et un environnement promotionnel particulièrement agressif. Dans un tel contexte, les boutiques de prêt-à-porter Ted Baker ont connu un début d'année très difficile. Le management a prévenu ce matin, dans un communiqué, que le bénéfice avant impôts de l'exercice qui s'achèvera le 25 janvier 2020 se limitera à 60 voire 50 millions de livres. Le marché espérait 71 millions de livres. Sur la période allant du 27 janvier au 8 juin (19 semaines), les ventes n'ont progressé que de 1,9% à change constant. La direction prévoit des mesures vigoureuses sur les coûts et assure avoir rectifié le tir sur une nouvelle collection dont l'accueil n'a pas été très bon.

La CEO, Lindsay Page, a utilisé tout le panel de communication "market-friendly" disponible : "

Ted Baker reste une marque incroyable… nous restons confiants sur nos perspectives de long terme… nous réagissons proactivement aux défis auxquels est confronté notre secteur… nous agissons sans relâche sur nos coûts…etc.

". Manifestement insuffisant pour dérider des investisseurs qui font sombrer le titre de plus de 25% en matinée, à 990,75 GBp, après un plus bas à 939,50 GBp, soit -30,2% !

Le bureau d'études Liberum a dû revoir en baisse de 30% ses anticipations de résultats ce matin, et de 2300 à 1280 GBp son objectif. L'analyste pense que le second semestre sera meilleur que le premier, avec les initiatives adoptées par le management et une base de comparaison plus facile. Il signale aussi qu'à ces niveaux de capitalisation, le dossier pourrait susciter un intérêt spéculatif… Un peu tôt pour prendre en considération ces éléments, répond le marché, au vu du plongeon du titre.