Tele2 : Berenberg passe à l'achat sur le titre

17/09/2019 | 13:09

Les analystes de Berenberg ont relevé leur recommandation sur le titre. Ils passent à l'achat (contre conserver) et relève leur objectif de cours à 157 couronnes suédoises (contre 115 couronnes suédoises).



Dans une note adressée aux clients, Berenberg a déclaré que les hausses des prix du leader du marché, Telia, tant sur le marché fixe que mobile, constituaient 'un signal encourageant' pour ses concurrents.



Les actions Tele2 ont surperformé le marché du Nasdaq OMX Stockholm de 10% cette année.



