Tele2 : Berenberg relève sa recommandation

19/11/2018 | 14:42

Berenberg relève sa recommandation sur le titre Tele2 directement de 'vente' à 'achat', malgré un objectif de cours réduit de 124 à 116 couronnes suédoises, le broker allemand citant des raisons de valorisation.



Il souligne en effet que l'action de cet opérateur a chuté d'environ 13% depuis son sommet de juillet, sous-performant ainsi l'indice STOXX Europe 600 Telecommunications de 15% et son pair Telia de 24% sur la période, ce qui l'amène à un 'risque-rendement plus équilibré'.



