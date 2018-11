TELE 2 NL : la Commission Européenne approuve l'acquisition par T-Mobile NL

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Tele2 Netherlands par T-Mobile Netherlands sans aucune condition. Ainsi, l’entreprise issue de la fusion sera mieux à même d'offrir aux clients des offres intégrées de services de télécommunications fixes et mobiles, mais aussi de concurrencer les acteurs dominants du marché néerlandais, KPN et VodafoneZiggo."Je suis ravi que la Commission Européenne ait approuvé sans condition notre fusion aux Pays-Bas. Nous sommes ravis de nous associer à T-Mobile pour former un leader qui va accélérer la concurrence et les investissements sur le marché néerlandais", a déclare Anders Nilsson, président de Tele 2.