Tele2 : La Comission européenne approuve la fusion de TELE2 et COM HEM

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COM HEM HOLDING AB 2.04% 150.4 17.54% TELE2 AB 2.29% 109.6 6.35%

La Commission européenne a approuvé la fusion entre l'opérateur télécom suédois Tele2 et le câblo-opérateur Com Hem sans condition. L'objectif de cette fusion est de créer un fournisseur de connectivité intégré de premier plan dans la région de la mer Baltique. Cette dernière se clôtura le 5 novembre prochain."En tant qu'entreprise unique, nous serons en mesure d'offrir un portefeuille de services véritablement intégrés, ce qui aura d'importants avantages pour les particuliers, les ménages, les entreprises et nos actionnaires suédois. Mes collègues de Tele2 et de Com Hem peuvent s'attendre à des années très excitantes, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir de grandes attentes" ajoute Anders Nilsson, nouveau président de Tele2.