Tele2 : demande son désenregistrement auprès de la SEC

03/09/2019 | 12:49

Tele2 a annoncé avoir déposé volontairement un formulaire pour le désenregistrement de ses actions ordinaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats Unis.



Dans un communiqué, l'opérateur de télécommunications suédois a déclaré que cette initiative visait à réduire la complexité de l'information financière et les coûts administratifs.



Tele2 s'attend à ce que la radiation soit effective 90 jours après le dépôt. À la suite de ce dépôt, les obligations de déclaration du groupe vis-à-vis de la SEC seront immédiatement suspendues.



Les actions de Tele2 continueront à être cotées à Stockholm.



