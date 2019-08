Tele2 : départ du responsable des marchés internationaux

29/08/2019 | 16:29

Le groupe de télécommunications suédois Tele2 a annoncé que son vice-président chargé des marchés internationaux, Guillaume van Gaver, quittera la société après la récente consolidation du groupe.



Le départ intervient alors que Tele2 a réalisé sa fusion aux Pays-Bas avec T-Mobile NL et à céder ses activités au Kazakhstan et en Croatie.



La stratégie de Tele2 vise à se concentrer maintenant sur la Suède et les pays baltes.



van Gaver, qui a rejoint le groupe en 2016, quittera Tele2 le 15 septembre pour poursuivre une carrière internationale, a annoncé la société suédoise dans un communiqué.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.