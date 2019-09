Tele2 : en hausse, un analyste passe à l'achat

17/09/2019 | 12:33

Les actions Tele2 sont en hausse de plus de 1% profitant d'un relèvement de recommandation d'un bureau d'analyses.



Les analystes de Berenberg passent à l'achat sur le titre Tele2 (contre conserver) et relève leur objectif de cours à 157 couronnes suédoises (contre 115 couronnes suédoises).



Dans une note adressée aux clients, Berenberg a déclaré que les hausses des prix du leader du marché, Telia, tant sur le marché fixe que mobile, constituaient 'un signal encourageant' pour ses concurrents.



Les actions Tele2 ont surperformé le marché du Nasdaq OMX Stockholm de 10% cette année.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.