Tele2 : l'UE a autorisé l'acquisition de Com Hem

08/10/2018 | 16:22

La Commission européenne a autorisé sans condition le projet d'acquisition de Com Hem par Tele2. La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence, les activités et les actifs des sociétés étant en grande partie complémentaires.



' Bien que les activités des deux entreprises concernent le marché de détail des services de télécommunications mobiles, le marché de détail des services d'accès à l'internet fixe et le marché des services d'accès multiples, la Commission a constaté que l'incidence de l'opération sur ces marchés était très faible ' indique la Commission.



' Deuxièmement, la Commission a constaté que l'entité issue de la concentration resterait confrontée à une concurrence importante de la part d'autres acteurs, tels que Telia et Télénor '.



