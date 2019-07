Tele2 : lancement d'un audit sur le réseau

03/07/2019 | 13:46

Tele2 fait part du lancement d'un audit de réseau après une série de trois incidents majeurs (un sur l'itinérance en Europe et deux affectant les clients suédois) ayant affecté son réseau mobile sur les douze derniers mois.



Cet audit, confié à la société de conseil et de recherche Analysys Mason en coopération avec ses propres équipes technologiques, va scruter durant une période de trois mois les infrastructures et équipements réseau, pour minimiser toute déviation potentiel.



