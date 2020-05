Tele2 : Credit Suisse relève son opinion

15/05/2020 | 15:02

Credit Suisse relève son opinion sur Tele2 de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 137 à 158 couronnes suédoises, considérant le titre comme son 'exposition nordique préférée' dans une note sectorielle.



Il met en avant une exposition de 80% de son EBITDA à un marché suédois disposant de 'perspectives de croissance économiques relativement fortes post-Covid-19', et attend une croissance accélérée des revenus à partir du troisième trimestre 2020.



'Avec de fortes réductions de coûts, nous voyons Telia2 comme l'un des rares dossiers avec une croissance d'EBITDA de 6% par an sur 2020-22 (2% pour le secteur) et l'un des meilleurs distributeurs de dividendes du secteur', poursuit le bureau d'études.



