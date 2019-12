Tele2 : vers une organisation 'plus horizontale'

03/12/2019 | 12:43

Le groupe Tele2 indique restructurer son équipe de direction et ajuster sa structure de reporting, la société suédoise de télécoms ambitionnant de se transformer en un 'opérateur véritablement intégré'.



Le groupe envisage ainsi d'adopter une structure organisationnelle ' plus horizontale'. Son équipe de direction sera désormais composée de six personnes, soutenant son PDG, Anders Nilsson.



'En rendant l'organisation de Tele2 plus plate et plus intégrée entre les différentes fonctions, ces changements vont rapprocher la direction des clients et des employés', estime le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.