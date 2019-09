Telecom Italia : Berenberg revoit son avis

04/09/2019 | 15:49

L'analyste Berenberg annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur les actions d'épargne de Telecom Italia, passant de “Vendre” à “Conserver”, avec un objectif de cours revu également, passant de 0,35 à 0,42 euros.



'Lors de la présentation des résultats 2018 de Telecom Italia, le PDG Luigi Gubitosi a déclaré qu'il souhaitait que TIM soit une société 'normale', avec des PDG qui finissent leurs mandats, des boards en harmonie et des dividendes réguliers', a souligné le courtier allemand.



'Nous nous félicitons de cette aspiration et pensons que la direction prend les bonnes mesures, mais il reste encore beaucoup à faire', a-t-il ajouté.



Berenberg maintient par ailleurs sa recommandation “Conserver” sur les actions ordinaires de Telecom Italia, avec un objectif de cours de 0,42 euro.



Les actions ordinaires et les actions d'épargne de TIM sont toutes deux inscrites à la Bourse italienne.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.