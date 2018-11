Telecom Italia : Jefferies à l'achat après le nouveau PDG

19/11/2018 | 15:43

Jefferies annonce maintenir sa recommandation 'achat' sur Telecom Italia, après la nomination du nouveau PDG Luigi Gubitosi - et même si celle-ci n'est 'pas une garantie de création de valeur'.



L'analyste accompagne cette recommandation d'un objectif de cours de 0,75 euros



Selon Jefferies, Luigi Gubitosi dispose certes d'une certaine expérience en matière de redressement et d'une certaine aura politique. Mais il lui faudra faire ses preuves en présentant des plans crédibles pour le futur de l'entreprise.





