18/01/2019 | 10:25

L'analyste Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'alléger' assortie d'un objectif de cours de 52 centimes sur le titre de Telecom Italia, au lendemain de la publication d'un communiqué par l'opérateur historique faisant état de résultats préliminaires 2018 inférieurs aux attentes et guidances du groupe pour 2018 et des premières indications pour 2019 qui augurent d'une année en baisse d'EBITDA, surtout au premier semestre.



'Nous avons toujours considéré que TI sous-estimait l'impact de l'arrivée d'Iliad dans les mobiles et Enel Open Fiber dans le fixe en Italie. La question qu'il faut désormais se poser est donc si TI sera plus clairvoyant et donc crédible lors de la présentation de son plan 2019/2021 qui interviendra certainement en mars (approbation par le board le 21 février). Nous considérons que TI a en effet les moyens de mieux résister que ses concurrents à un environnement concurrentiel particulièrement dégradé et pourrait, à la manière d'Orange en France ou TEF en Espagne finir par sortir par le haut de la situation actuelle', analyse Oddo BHF.



Le broker estime néanmoins qu'il est nécessaire 'que le groupe ne fasse plus preuve de cécité avec des guidances irréalisables' et qu'il 'rebase des attentes qui restent bien trop élevées'. 'Le fait que le groupe parle d'une amélioration attendue dès le S2 19 nous semble déjà créer des attentes qui seront difficiles à tenir. Les opérateurs sous-entendent qu'Iliad leur fait déjà moins mal qu'au lancement et que l'effet est derrière eux. Historiquement on observe en effet un effet domino qui crée une contagion plus durable que seulement un semestre. La situation de Wind pourrait l'amener à un comportement irrationnel.'





