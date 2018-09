L'Italie vise un déficit budgétaire de 1,6% en 2019-presse

(Actualisé avec objectif de déficit, réaction des marchés)

MILAN, 17 septembre (Reuters) - Le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, vise un déficit budgétaire de 1,6% du produit intérieur brut (PIB) au maximum en 2019, rapporte lundi le Corriere della Sera, alors qu'une réunion gouvernementale est prévue dans la journée pour préparer le projet de budget.

Selon le journal, Giovanni Tria va s'entretenir avec le président du Conseil, Giuseppe Conte, et ses deux vice-présidents, Matteo Salvini et Luigi Di Maio.

L'objectif de cette réunion au sommet est de commencer à "arrêter certains chiffres" et de décider le montant des crédits alloués aux différentes mesures envisagées, écrit le journal.

Les préparatifs du budget ont fait apparaître des tensions entre les deux composantes du gouvernement de coalition, la Ligue d'extrême droite et le Mouvement 5 étoiles (M5S) antisystème, qui ont en commun de vouloir augmenter les dépenses publiques et tourner la page des mesures d'austérité destinées à réduire le déficit sans pour autant être d'accord sur les priorités.

Selon le Corriere della Sera, Giuseppe Conte ne devrait pas contester le plafond de 1,6% de déficit budgétaire souhaité par Giovanni Tria, même cela implique qu'il lui sera très difficile de satisfaire les demandes chefs de file de la Ligue, Matteo Salvini, et du M5S, Luigi Di Maio.

D'après les calculs du journal, pour s'en tenir à 1,6% de déficit, Rome devra trouver 10 milliards d'euros de revenus supplémentaires ou réduire d'autant les dépenses budgétaires. Si le gouvernement voulait mettre en oeuvre ne serait-ce que certaines des mesures réclamées par la Ligue et le M5S, les financements à dégager s'élèveraient à 15 milliards d'euros, ajoute-t-il.

Les informations du Corriere ont été bien accueillies à la Bourse de Milan, dont l'indice phare FTSE MIB progressait de 0,64% dans la matinée.

L'indice des banques italiennes prenait alors 1,23% et plusieurs valeurs comme Telecom Italia (+3,29%) et Intesa Sanpaolo (+1,60%) figuraient parmi les plus fortes hausses de l'indice large européen Stoxx 600 .

La réaction était encore plus nette sur le marché des emprunts d'Etat, très sensible à la perception du risque de dérapage budgétaire d'un pays dont la dette représente plus de 130% du produit intérieur brut (PIB). Le rendement des obligations souveraines italiennes à 10 ans reculait de sept points de base à 2,91%, celui des titres à deux ans de près de 10 points de base à 0,78%.

L'écart de rendement entre les titres à dix ans italiens et allemand revenait ainsi à 244 points de base.

(Valentina Za; Patrick Vignal et Tangi Salaün pour le service français, édité par Marc Angrand)