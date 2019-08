La valeur du jour en Europe - TELECOM ITALIA confirme ses perspectives 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Telecom Italia (-1,99% à 0,502 euro) a dévoilé les résultats de son deuxième trimestre 2019. Sur la période, l’opérateur italien, dont le principal actionnaire est le français Vivendi, a dégagé un Ebitda en repli de 2,6% à 1,9 milliard d’euros, toutefois conforme aux attentes. Quant au chiffre d’affaires, il a reculé de 0,4% à 4,52 milliards d’euros, légèrement en deçà des attentes de 4,55 milliards d’euros. Sur les six premiers mois de l’année, ce dernier s'est contracté de 4,4 % à 8,99 milliards d'euros." Les résultats du premier semestre sont en ligne avec les objectifs du plan triennal 'TIMe to deliver and delever', tant en termes d'exécution, grâce aux nombreuses initiatives stratégiques et commerciales mises en place, qu'en termes de réduction de la dette par une génération significative de cash ", a indiqué le groupe dans un communiqué.Le cash flow libre opérationnel atteint 1,5 milliard d'euros, en amélioration de 604 millions d'euros par rapport au premier semestre 2018, et le cash flow libre des capitaux propres s'élève à 786 millions d'euros, soit +526 millions d'euros sur l'exercice.En conséquence, l'endettement financier net au 30 juin diminue de 539 millions d'euros par rapport à fin 2018 (et de 349 millions d'euros par rapport au 31 mars 2019), pour atteindre 24,7 milliards d'euros.Dans ce contexte, Telecom Italia a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2019.Du côté des analystes, Jefferies souligne que le deuxième trimestre est conforme aux attentes. Par ailleurs, "les conditions du marché domestiques sont décrites comme s'améliorant dans le secteur du mobile et plus disciplinées dans le secteur du fixe", a-t-il commenté. Le bureau d'analyses a ainsi réitéré sa recommandation Achat sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 0,60 euro.