TELECOM ITALIA : va discuter avec CDP et Enel d'un rapprochement avec Open Fiber

Telecom Italia (TIM) a signé un accord avec l'établissement public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et l'électricien Enel visant à entamer des discussions pour évaluer les formes possibles d'intégration entre les réseaux de fibres optiques de TIM et d'Open Fiber, y compris les activités d'entreprise. Selon le groupe, "l'objectif des discussions est de vérifier la faisabilité d'une telle opération, les procédures y afférentes et le périmètre d'activité sous réserve d'un accord éventuel, fondé sur la volonté des parties et sur les cadres législatif et réglementaire".