TIM : Elliott répond à Vivendi

14/01/2019 | 17:59

Dans un communiqué publié en fin de journée, Elliott indique être persuadé que la demande de Vivendi d'une assemblée générale des actionnaires 'convoquée dans les meilleurs délais' (selon les termes de Vivendi) constitue 'son dernier effort pour reprendre le contrôle de TIM' (Telecom Italia).



Pour autant, le fond assure être certain 'que cela ne réussira pas'.



'Il y a à peine huit mois, une majorité des actionnaires de TIM a rejeté le piètre bilan de Vivendi en matière de gouvernance d'entreprise (...), et a nommé des administrateurs indépendants, crédibles et expérimentés pour siéger au conseil d'administration de TIM. Parmi les actionnaires qui ne sont pas affiliés à Vivendi, le soutien au changement a été écrasant : environ 80% des actionnaires indépendants de la société ont voté pour ce nouveau conseil', indique Elliott.



'Elliott a souvent cherché à collaborer avec Vivendi afin de résoudre les différends et d'aller au-delà des échanges publics. Cette démarche est restée sans réponse. Elliott reste ouvert à un dialogue constructif qui, selon lui, servirait au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes de TIM, y compris Vivendi.'



La prochaine assemblée générale des actionnaires de TIM est prévue le 29 mars.





