Telecom Italia : La valeur du jour à Europe - TELECOM ITALIA cède sa participation dans Persidera

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Telecom Italia a annoncé la conclusion d’un accord portant sur la vente de sa filiale de télédiffusion Persidera. Concrètement, l’opérateur italien et GEDI Gruppo Editoriale vont céder leur participation respective de 70% et 30% au fonds F2i et à EI Towers pour une valeur d'entreprise de 240 millions d’euros. Une bonne nouvelle pour Télécom Italia, qui cherche à se désendetter. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 2019-2021, devrait avoir impact d'environ 160 millions d'euros sur la dette nette du groupe. A Milan, le titre gagne 2% à 0,46 euro." L'opération reste soumise à l'approbation des autorités compétentes et implique la scission de Persidera en deux entités distinctes avant sa clôture, qui devrait avoir lieu au cours du dernier trimestre de 2019, compte tenu du délai fixé pour l'autorisation ", précise Telecom Italia dans un communiqué.L'une des entités scindées continuera à détenir les cinq fréquences numériques terrestres de Persidera, le personnel et les contrats générateurs de revenus associés, tandis que l'autre absorbera toute l'infrastructure réseau et le personnel associé.F2i acquerra la totalité du capital-actions de la nouvelle Persidera tandis que EI Towers acquerra 100% de la nouvelle société d'infrastructure réseau.L'opération s'inscrit dans le cadre du plan industriel de Telecom Italia communiqué en début d'année mais aussi dans le processus plus large de rationalisation du portefeuille de l'entreprise et de concentration sur son cœur de métier.En outre, l'accord est également conforme au plan de Telecom Italia et de GEDI visant à améliorer et à valoriser Persidera depuis qu'ils ont créé leur partenariat en 2015 en intégrant leurs fréquences de télévision respectives et les actifs associés.