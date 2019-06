Telecom Italia : La valeur du jour en Europe - TELECOM ITALIA va discuter d'un rapprochement avec Open Fiber, le titre bien orienté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Telecom Italia (TIM) a signé un accord avec l'établissement public Cassa Depositi e Prestiti et l'électricien Enel - actionnaires d'Open Fiber à 50% chacun - visant à entamer des discussions pour évaluer les formes possibles d'intégration entre les réseaux de fibres optiques de TIM et d'Open Fiber (OF), y compris les activités d'entreprise. L'objectif de ces discussions est notamment de vérifier la faisabilité d'une telle opération, les procédures y afférentes et le périmètre d'activité sous réserve d'un accord éventuel. En Bourse, le titre de du groupe italien grimpe de 2,07% à 0,494 euro." Nous considérons qu'un compromis avec Open Fiber est la meilleure option pour Telecom Italia ", a indiqué UBS, qui reste à Vendre sur le titre assortie d'un objectif de cours inchangé de 0,50 euro.La meilleure ligne de conduite, pour le broker, serait l'acquisition d'Open Fiber, entièrement financée par des actions Telecom Italia nouvellement émises qui seront souscrites par les actionnaires d'OF, CDP et Enel." Selon la presse, ce scénario ou certaines de ses variantes semblent maintenant plus probables ", a ajouté le bureau d'analyses.En février dernier, alors que le groupe italien a dévoilé son plan stratégique 2019-2021 marquant " une discontinuité par rapport au passé ", un début de négociations avec Open Fiber avait été évoqué.Et ce, pour évaluer toutes les options possibles, y compris un regroupement d'entreprises complet sur réseau fixe.Selon UBS, il n'y a toutefois pas de raisons suffisantes à ce stade pour évaluer si ce scénario permettrait de créer de la valeur ou simplement de limiter les dommages par rapport à l'évaluation actuelle de Telecom Italia.