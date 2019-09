Telecom Italia : Le président de Telecom Italia dit réfléchir à sa démission

Dans un communiqué publié jeudi confirmant des informations de Reuters et d'autres médias, Fulvio Conti déclare qu'il réfléchit à une démission "à la lumière du climat renouvelé de confiance et de collaboration au sein du conseil d'administration et entre les actionnaires".

Fulvio Conti a été placé en mai 2018 à la présidence de TIM par le fonds activiste Elliott, qui contrôle deux tiers des sièges du conseil d'administration, composé de 15 membres.

Ses relations sont rapidement devenues conflictuelles avec Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia avec 24% du capital, le groupe français l'accusant de favoriser Elliott.

Sa démission pourrait être annoncée lors d'une réunion du conseil d'administration prévue le 26 septembre, a dit une source à Reuters.

Selon une autre source, son départ constituerait une étape vers un accord plus large concernant la gouvernance du groupe entre les principaux actionnaires, parmi lesquels figure, outre Vivendi et Elliott, l'établissement public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) avec une participation de 10%.

Une troisième source a déclaré que l'administrateur délégué de Telecom Italia, Luigi Gubitosi, pourrait assurer un intérim à la présidence du conseil d'administration le temps de trouver un successeur permanent à Fulvio Conti.

Le journal La Repubblica a le premier fait état jeudi de cette probable démission.

A plus long terme, une trêve entre Vivendi et Elliott devrait permettre la constitution en Italie d'un seul réseau par fibre à haut débit, un projet soutenu par la CDP mais qui constitue l'un des sujets de tension entre Vivendi et Elliott.

(Elvira Pollina à Milan et Stefano Bernabei à Rome; Bertrand Boucey pour le service français)