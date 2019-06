Telecom Italia : dit espérer un accord sur la gouvernance

MILAN, 27 juin (Reuters) - Telecom Italia a dit jeudi espérer que la nomination à l'unanimité d'un membre du conseil puisse aboutir à un éventuel accord de "gouvernance commune et stable".

Dans un communiqué, l'opérateur télécoms italien, qui a été pendant des mois un terrain d'affrontement entre Vivendi et le fonds Elliott Management, a confirmé que Frank Cadoret, directeur général adjoint du groupe Canal +, responsable de la France, avait remplacé à son conseil Amos Genish, ancien administrateur délégué du groupe.

"Le conseil salue le dialogue renouvelé qui s'est traduit par une vote unanime (en faveur de Frank Cadoret) et appelle de ses voeux la poursuite et le renforcement d'un tel dialogue entre actionnaires, qui conduira à une gouvernance commune et enfin stable", poursuit Telecom Italia. (Elvira Pollina, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TELECOM ITALIA 0.93% 0.4797 -1.66% VIVENDI -2.66% 23.81 14.94%