Telecom Italia : en baisse malgré un analyste plus optimiste

22/05/2019 | 16:00

Le titre Telecom Italia s'affiche en nette baisse ce mercredi, reculant de -2% à Milan, malgré un relèvement de recommandation par Oddo BHF.



L'analyste passe en effet d'Alléger à Neutre suite à la publication sur le 1er trimestre 2019. L'objectif de cours reste en revanche inchangé à 0,5 euro.



'La raison de notre upgrade est double : non seulement nous n'avons plus de downside à ce niveau de cours mais nous considérons que le newsflow va s'améliorer dans les prochains trimestres et qu'un rapprochement avec EOF serait un catalyseur positif pour le titre', explique Oddo.



Le bureau d'analyses estime que l'accord de partage de réseau 5G avec Vodafone est largement créateur de valeur et s'attend à d'autres initiatives. 'Du côté des bonnes nouvelles, B2B et Wholesale sont en amélioration. Le groupe est confiant dans les conditions actuelles pour atteindre ses guidances', ajoute Oddo.





