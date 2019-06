Telecom Italia : évolution du conseil d'administration

28/06/2019 | 09:16

Telecom Italia (TIM) a fait part hier de la démission d'un de ses administrateurs, Amos Genish, ancien patron du groupe qui représentait le premier actionnaire, Vivendi, au conseil d'administration. Frank Cadoret, de Canal +, a été unanimement coopté à son siège. Le groupe italien déclare espérer que le dialogue entre ses actionnaires (notamment entre Vivendi et le fonds activiste Elliott) finisse pardéboucher sur 'une gouvernance stable'.



Par ailleurs, le conseil d'administration de TIM s'est aussi penché sur les négociations visant à aboutir à un accord de partage de réseau avec Vodafone, le projet de rapprochement avec Open Fiber, le dossier TIM Brasil, la 5G et la nouvelle stratégie.





